موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة على قناة CBC

يبحث الجمهور عن موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل عملة نادرة، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، وعدد كبير من النجوم، أبرزهم، جمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، ورمزي العدل، وعدد أخر من الفنانين.

موعد عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc

ويأتي عرض مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، في تمام الساعة 7.30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة 1 صباحًا.

إشادة بمسلسل عملة نادرة

وحقق مسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، نجاحًا كبيرا بعد عرض الحلقات الأولى منذ بداية السباق الرمضاني 2023 على شاشة قناة cbc، ويرغب الجمهور في معرفة موعد عرض مسلسل عملة نادرة، لاستكمال الأحداث التي تدور حول نادرة وفكرة ميراث المرأة في الصعيد ومنعهنّ من الحصول عليه، إذ تتوالى الأحداث المشوقة.

أحداث الحلقات السابقة من عملة نادرة

حاولت نادرة خلال الحلقات السابقة، مواجهة والد زوجها الراحل، بسبب خلافات عدة على الميراث، وظهرت نادرة وهي تضع خطة أخرى في بالها، للهرب من المنزل.