رئيس جامعة كفر الشيخ يُشارك أسرة طلاب من أجل مصر في حفل إفطار جماعي

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، حفل إفطار جماعي في مقر قاعة المؤتمرات بالجامعة، حيث جمع الحفل، الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب، المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من أجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس منسقي أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة، والقيادات الإدارية، وأمناء الكليات.

وعقب الإفطار تحدث الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، إلى أسرة طلاب من أجل مصر، مؤكداً دور الجامعة فى إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية، مشيراً إلى دور الأسرة فى تحفيز الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة، وأيضاً التعبير عن آرائهم فى القضايا والموضوعات المختلفة.

دعم الجامعة لأنشطة أسرة طلاب من أجل مصر في كافة المجالات

وأشاد «دسوقي»، بتنظيم هذا الإفطار الذى يرسى دعائم المحبة والمودة بين طلاب الجامعة، منوهاً إلى دعم الجامعة لأنشطة الأسرة فى كافة المجالات، وقدم التهنئة لأسرة طلاب من أجل مصر بهذا الشهر المبارك، مضيفاً أن إقامة هذا الإفطار الجماعي يعكس أهمية العمل الجماعي للطلاب وتعاونهم معاً من أجل مصلحة زملاءهم، مشيداً بالسلوك الرائع وحُسن التنظيم فى حفل الإفطار الذى يُعد بادرة طيبة.

رئيس جامعة كفر الشيخ: الجامعة حريصة على التواصل الدائم مع أبنائها الطلاب

وأكد «دسوقي»، على حرص جامعة كفر الشيخ الدائم للتواصل مع أبنائها الطلاب من خلال حفل الإفطار الجماعي بالجامعة، حيث يجتمع الطلاب فى هذا اليوم فى جو أسرى مبهج من خلال المشاركة بين إدارة الجامعة والطلاب، مشيراً إلي دعم الجامعة للدور الذى تقوم به أسرة طلاب من أجل مصر، ومشاركتهم الإيجابية فى تقدم جامعة كفر الشيخ، والمساهمة الفعالة من أجل تقدم وازدهار الوطن.

وفى ختام الحفل، قام الطلاب بالتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة تعبيراً عن سعادتهم بحرصه على التواصل الدائم والمستمر معهم.