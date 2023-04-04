«تعليم سوهاج» تعلن تلقي طلبات المراقبة والنظام للشهادة الإعدادية

أعلنت لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة مايو 2023 بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فتح باب التسجيل لأسماء الأعضاء الراغبين بالانضمام للجان النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023 من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري بمدارس التربية والتعليم بإدارات سوهاج التعليمية المختلفة والبالغ عددها 11 إدارة تعليمية.

موعد التقديم للاشتراك بمراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج موعد التقديم إلى لجان النظام والمراقبة بالإعدادية العامة دور مايو 2023 بداية من الأحد الموافق 9 أبريل الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 4 مايو القادم يوميا من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يتم التقديم بمقر لجنة النظام والمراقبة بالشهادة الإعدادية العامة مايو 2023 بمدرسة سوهاج الثانوية العسكرية .

الأوراق المطلوبة للتقديم لمراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأن الأوراق المطلوبة للتقديم صورتين من بطاقة الرقم القومى ومفردات مرتب معتمدة بختم شعار الجمهورية على أن تعلن الأسماء المرشحة بمقر اللجنة يوم الإثنين الموافق 8 مايو المقبل.