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ملخص الحلقة 13 من مسلسل عملة نادرة.. مسعود يحتجز نادرة وابنها

كتب:

ضحي محمد
10:03 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل عملة نادرة

مسلسل عملة نادرة

تبدأ أحداث الحلقة 13 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، عندما نرى نادرة ورضيعها تستقل سيارة برفقة أخيها نبيل وبمساعدة دميانة، ثم يراهما مسعود ويعترض طريقهما رافعا سلاحه في وجههما.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 13

يؤكد عصام لوالدة حسن أبو عصايا، أنّ عبدالجبار ليست له مصلحة في قتله، ويوافقه  والده: «لو أراد عبدالجبار قتلي حقاً لن يخطئ التصويب»، ثم يحتجز مسعود نادرة وأخيها نبيل أمام عبدالجبار وعلاء، ويأخذ عبدالجبار حفيده يوسف ويخبرهم بضرورة اختفائها عن الأنظار بحجة ذهابها لزيارة أهلها.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 13

ثم يجلس حسن أبو عصايا بصحبة ولده عصام ويخبره بظنونه تجاه أخيه عطية وولده، ويؤكد له عصام أنه في حمايته، ويخبر عبدالجبار سكينة بما حدث وتهلل فرحة بيقظة مسعود.

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عملة نادرة
بقلم ضحي محمد