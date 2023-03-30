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مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 30-3-2023

كتب:

منى سعيد
12:01 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس

أوضحت وزارة الشؤون الدينية التونسية مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 30-3-2023، الموافق الثامن من رمضان، إذ تتضمن مواعيد الفروض الخمس، والشروق وغيرها.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 30-3-2023

وتقدم «الوطن» في السطور التالية ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم وتهم القراء في الوطن العربي، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في تونس اليوم الخميس 30-3-2023 والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في تونس اليوم الخميس 30-3-2023

ووفق إمساكية شهر رمضان في تونس للعام الجاري 1444 هجريًا 2023 ميلاديًا، جاءت مواعيد الفروض الخمس كالآتي:

يرفع أذان الفجر الساعة 4:48 صباحًا.

بينما ينادى لأذان الظهر الساعة 12:27 ظهرًا.

ويأتي موعد أذان العصر في 3:59 مساءً.

في حين يرفع أذان المغرب وموعد الإفطار الساعة 6:41 مساءً.

ويأتي آخر الفروض الخمسة العشاء الساعة 8:05 مساءً.

موعد عيد الفطر المبارك في تونس

ويأتي موعد الرؤية الشرعية لاستطلاع هلال شهر شوال المبارك يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان المبارك، بينما فلكيًا تم تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك السبت 22 أبريل المقبل.

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