الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار.. ياسمين عبد العزيز ترفع دعوى خلع ضد جابر

تصاعدت أحداث مسلسل «ضرب نار» المعروض عبر فضائية «ON» والذي يدخل في السباق الرمضاني 2023.

وجاء بالحلقة الـ 12 من مسلسل «ضرب نار» رفع مهرة قضية خلع على جابر، بعد خداعه لها ودخوله السجن.

مهرة توافق على الزواج من زيدان

وتسلم الثنائي ورقة الخلع، وبعدها قابلت مهرة زيدان حتى تخبره بموافقتها على قرار الزواج منه ولكن بعد أن تلد طفلها، ووافق على طلبها وقال لها أن تذهب لتعيش في فيلا مع أخواتها حتى تنجب مولودها.

وانتقد رواد السوشيال ميديا تخلي مهرة عن جابر وخلعه والموافقة على الزواج من زيدان، وغردوا عبر حساباتهم على تويتر وقالوا: «ليه كده يا مهرة متجيش على جابر أنت كمان»، «ارتحتي يا مهرة وعملتي اللي في دماغك»، «حرام عليكي هو الراجل ناقص»، «ارتاحتي كده يا مهرة».

مسلسل «ضرب نار»

مسلسل «ضرب نار» من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته بجوار النجمة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، كل من ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين.