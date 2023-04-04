مسلسل ضرب نار الحلقة 13.. سبب لقاء جابر مع رجل أعمال سجين

شهدت الحلقة 12 من مسلسل ضرب نار أحداثًا مهمة وساخنة، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز، إذ تقوم مهرة بالاتصال بزيدان وطلب مقابلته لتخبره بموافقتها على الزواج منه ولكن بعد ولادتها لطفلها، ويقرر زيدان أخذها هي وأخواتها إلى الفيلا الخاصة به لحمايتها، حتى وضع جنينها، وأنَّه موافق على كل شروطها للزواج منها.

وعلى الجانب الآخر، يذهب جابر لمقابلة أحمد بدير في زنزانته، وهو أحد رجال الأعمال المساجين، لتنتهي الحلقة على ذلك دون توضيح سبب وغرض هذا اللقاء، لذلك ينتظر الجمهور الحلقة 13 من المسلسل لمعرفة ما حدث.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُعرض مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل ضرب نار الحلقة 13

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.