مسلسل ضرب نار الحلقة 12.. ياسمين عبد العزيز توافق على الزواج من زيدان

استكملت أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 12، بمحاولة صديقة مهرة أن تقنعها بالذهاب إلى طبيب آخر من أجل إجهاض الجنين، لكن مهرة رفضت بشكل قاطع وأخبرتها بأن هذا الجنين ابنها، وأنها لن تتخلى عنه مهما حدث.

وأكدت مهرة لصديقتها عن عزمها في الوقت ذاته، على أن تخلع جابر، وبالفعل ذهبت إلى المحكمة وبدأت إجراءات الخلع، وهو ما تم لها، لتنتهي زيجتها من جابر، واتصلت بزيدان (ماجد المصري) وأبلغته عن موافقتها على الزواج منه.

وذهبت مهرة لأحد الأطباء من أجل إجراء عملية إجهاض لنجلها الأول من جابر الكوماندا، حتى دخلت مهرة والتي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز غرفة العمليات من أجل إجراء عملية الإجهاض، في حالة من التوتر الشديد، وبعد دخولها لغرفة العمليات شعرت بالذُعر وبحالة من الخوف غير طبيعية، خاصة بعد أن علمت بأن الدكتور الذي سيجرى لها العملية شخص سيئ السمعة ويبيح بأسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساء، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.