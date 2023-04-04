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مسلسل ضرب نار الحلقة 13 بعد قليل على شاشة on

كتب:

احمد حامد دياب
09:31 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار

يعرض بعد قليل مسلسل ضرب نار الحلقة 13 بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وماجد المصري، وذلك بعدما شهدت الحلقة 12 أحداثا مثيرة انتهت بخلع مهرة لزوجها أحمد العوضي واتفاقها مع زيدان على الزواج بعد انقضاء عدتها بالولادة.

مهرة تذهب لطبيب لإجهاض جنينها وتتراجع

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل ضرب نار ذهاب مهرة إلى طبيب من أجل إجهاض الجنين، لكن تراجعت بشكل قاطع، مؤكدة أنها لن تتخلى عنه مهما حدث.

موعد عرض المسلسل

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.

ويُعرض على قناة أون الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا،

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موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل ضرب نار
بقلم احمد حامد دياب