مسلسل ضرب نار.. مهرة ترفض إجهاض الجنين وتوافق على عرض زيدان

تزداد أحداث مسلسل ضرب نار إثارة وتشويق، إذ ترفض «مهرة» التي تجسد شخصيتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إجهاض الجنين وتهرب من الطبيب الذي كان من المفترض أنه سيجري العملية لها، خاصة بعدما علمت أنه شخص سيئ السمعة ويبيح بأسرار المرضى، حتى هربت منه مسرعة خارج غرفة العمليات، رافضة إجراء عملية الإجهاض، كما أنَّها توافق على عرض الزواج من «زيدان» الذي يجسد شخصيته ماجد المصري.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

ويُذاع مسلسل ضرب نار على قناة أون الساعة 10 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 1:45 صباحًا اليوم التالي، بينما تأتي الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية، وينطلق عرض الحلقة على قناة on دراما الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 6:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 1:00 صباحًا.

مسلسل ضرب نار

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وأحمد صادق، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وهدى الإتربي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج مصطفى فكري.