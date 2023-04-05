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موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7.. تركيبة الدكتور ربيع تغير العترة

كتب:

ياسمين محمود
09:00 ص | الأربعاء 05 أبريل 2023
مشهد من المسلسل

مشهد من المسلسل

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7، والذي يعرض يوميا على قناة on طوال شهر رمضان.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي7

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل الكبير أوي 7، يأتي في تمام الساعة 6:15 عقب أذان المغرب مباشرة على قناة on، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون في اليوم التالي 2:00 مساء.

أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7 أحداثًا عديدة، أبرزها تحول العترة إلى رجل عجوز بعدما شرب تركيبة الدكتور ربيع لإعادته إلى طفل كما كان، لتعمل التركيبه بطريقة عكسية ويتحول إلى رجل عجوز، ويظهر في دور العترة بعد التحول الفنان محمد محمود.

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