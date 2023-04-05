6 مشاهد لفتت الأنظار من محاكمة ترامب

لفتت 6 مشاهد من محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأنظار التي شغلت الرأي العام في الولايات المتحدة الأمريكية ومختلف دول العالم، في ظل انتظار لقرار المحكمة الذي سيصدر الفترة المقبلة.

المشهد الأول.. أول رئيس أمريكي يحاكم جنائيا

ربما كان ترتيب ترامب الـ45 في قائمة الرؤساء الذين حكموا الولايات المتحدة، لكنه كان الأول أيضا في توجيه تهم جنائية إليه، في حدث تاريخي لم يتكرر من الولايات المتحدة الأمريكية، التي ظهرت للعالم في الرابع من يوليو عام 1776.

المشهد الثاني.. 10 سيارات شرطة لحراسة ترامب

حاوطت تحركات ترامب قبل وأثناء وبعد المحاكمة، 10 سيارات شرطة، خوفا من تعرضه لأي رد فعل عنيف من أي شخص، وكذلك تقليل احتمالية وجود شغب من أنصاره، الذين تواجدوا أمام قاعة المحكمة في مانهاتن.

المشهد الثالث.. صورته وبصمته كمجرم

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على التقاط صورة له كمتهم جنائي، وكذلك تم أخذ بصمته، ووضعها في ملفه من أجل متابعة كل التفاصيل الخاصة به.

المشهد الرابع.. تعليق البيت الأبيض

حرص البيت الأبيض على التعليق على قضية ترامب، لافتا إلى أنه لن يتدخل فيها أو يعلق على أي حدث خاص بها، بجانب التأكيد على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لا يرى قضية ترامب أولوية، ولم يعرف عنها إلا من خلال وسائل الإعلام.

المشهد الخامس.. احتشاد أنصاره مرة أخرى

أعاد تجمع أنصار الرئيس السابق ترامب أمام محكمة مانهاتن، الحدث الكبير الذي نفذه أنصاره في يناير 2020، عندما اجتمع لمناصرته أمام مجلس الشيوخ، الذين اقتحموه فيما بعد، وتمت توجيه اتهامات لهم ومحاكمتهم.

المشهد السادس.. مؤتمر صحفي في منزله

وجاء آخر المشاهد، بتنظيم الرئيس الأمريكي السابق مؤتمرا صحفيا في منزله فجر اليوم، إذ فتح النار على الجميع، ووجه اتهامات صريحة لجو بايدن.