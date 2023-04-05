يعرض مسلسل جميلة طوال شهر رمضان على قنوات فضائية عدة، وبدأ خلال الساعات الماضية، المتابعون في البحث عن مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، ويرصد «الوطن» مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023.

ويعرض مسلسل جميلة في تمام الساعة 1:15 صباحا عبر قناة الحياة والإعادة 6:45، كما يعرض المسلسل أيضا على قنوات عدة لعل أبرزها القناة الأولى المصرية وقناة دي إم سي وقناة أون وغيرها من القنوات العربية.

قصة مسلسل جميلة لريهام حجاج

ومسلسل جميلة من المسلسلات الاجتماعية التي تناقش مشكلة الميراث، حيث قام والد ريهام حجاج قبل وفاته بكتابة جميع أمواله لريهام حجاج، ما جعل أسرتها في غيرة منها ويدبرون لها عدة مصائب من أجل الاستحواذ على الميراث.

أبطال مسلسل جميلة لريهام حجاج

والمسلسل من بطولة سوسن بدر، يسرا اللوزي، هاني عادل، عبير صبري، هاني عادل ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.