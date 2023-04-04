موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم

ينتظر المشاهدون موعد عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة للفنانة ريهام حجاج، بعد تطور الأحداث وتزايد الصراع والمؤامرات حول البطلة جميلة التي فوجئت بأنّ والدها تنازل لها عن ممتلكاته وأمواله عن طريق وصية، وحرم أشقائها ووالدتها من الميراث، الأمر الذي أصاب الجميع بصدمة وتوالت الأحداث.

موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc

يبدأ عرض الحلقة 13 من مسلسل جميلة على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية، بالإضافة إلى عرض المسلسل نفسه على قناة الحياة في تمام الساعة 1.15 صباحًا، وقناة on في الساعة 11.15 مساءً.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، يحاول أصدقاء جميلة والمقربين منها، إفساد حياتها مع زوجها زياد الذي يجسّد دوره الفنان هاني عادل، إلى أن ينفصلان، ويبدأ صديق زوجها «هشام» الذي يجسّد دوره أحمد وفيق، الاقتراب منها ومحاولة الزواج بها، للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها، بالاتفاق مع زوجته شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، ونيرمين طليقة زياد التي تجسّد دورها عبير صبري.