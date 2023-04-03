مسلسل جميلة الحلقة 12.. ريهام حجاج تطلب الطلاق بعد رفض زياد الإنجاب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، رفض زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، قرارها بشأن الإنجاب بعد تأخير هذه الفكرة نحو 5 سنوات من عمر زواجهما، وذلك بسبب المواقف التي مّر بها بصحبة جميلة منذ وفاة والدها، وحريق سيارته من قبل زوج شقيقتها، وإخفاء الأسرار التي تتعلق بخيانة والدتها ولعب شقيقها القمار.

مسلسل جميلة الحلقة 12.. ريهام حجاج تعاتب زوجها

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 12، عاتبت جميلة زوجها زياد بسبب تصديقه ما قاله ابنه الصغير بشأن اعتدائها عليه، ودار بينهما حوار مليء بالعتاب، وانتهى بإعلان جميلة نيتها الإنجاب، وهو ما رفضه زياد، وتأكيده أنها ليس من حقها اتخاذ هذا القرار بمفردها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، تغضب جميلة بسبب كلمات زياد، وتسأله إذا كان يشعر معها بأنها امرأة سيئة، لماذا يستمر في علاقته معها؟ وتفاجئه جميلة بطلب الطلاق منه، وقبل مغادرتها العيادة تمنحه تليفون ابنه الذي تركه في المنزل.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، هاني عادل، أحمد وفيق، عبير صبري، يسرا اللوزي، سوسن بدر، هشام إسماعيل، سامح الصريطي، عبير منير، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.