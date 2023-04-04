مسلسل جميلة.. «زياد» يعتذر لـ«جميلة» بعشاء رومانسي

شهد مسلسل جميلة الحلقة 12 بطولة ريهام حجاج، محاولة زياد زوج جميلة الذي يجسّد دوره هاني عادل، الاعتذار عما بدر منه تجاه جميلة، واتهامها بأنّها اعتدت على ابنه يونس بالضرب وتعنيفه، قبل أن يكتشف أنّ ما قاله ابنه مجرد أكاذيب بتحريض من والدته وطليقته نيرمين، التي تجسّد دورها عبير صبري.

مسلسل جميلة

وأثناء قيام جميلة بأداء الصلاة، يجلس زياد إلى جوارها، ويطلب منها أن تسامحه عما بدر منه، وتأكيده أنّه يشعر بأنّه ظالم، وتبكي جميلة بسبب ما فعله معها، وتصديقه بأنّها اعتدت على ابنه، ويعتذر زياد، ويطلب منها السماح والصفح عنها.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 12، يطلب زياد منها قبول اعتذاره، وقبول دعوته على العشاء في الخارج، وتذهب معه جميلة لتتفاجأ بأنّه حجز لها المطعم بالكامل لهما، ونظم لها عشاءً رومانسيًا لتصفية الأجواء بينهما.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إنتاج جمال العدل، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، بطولة ريهام حجاج، وأحمد وفيق، وهاني عادل، وسوسن بدر، وهشام إسماعيل، ويسرا اللوزي، وعبير صبري، وسامح الصريطي.