ملخص الحلقة 13 مسلسل جميلة.. عبير صبري تكشف سر زواجها من هشام

شهد ملخص الحلقة 13 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، طلب نيرمين طليقة زياد وتقوم بدورها عبير صبري، من صديقتها مساعدتها لتوثيق زواجها من هشام صديق طليقها ويقوم بدوره أحمد وفيق، ما يمكنها من العودة إلى زياد مجددا ويقوم بدوره هاني عادل.

ملخص الحلقة 13 مسلسل جميلة.. نيرمين تعترف بخداع هشام

وحسب ملخص الحلقة 13 من مسلسل جميلة، اعترفت نيرمين لصديقتها أنها خدعت هشام وتزوجته عرفيا، ليكون بمثابة محلل لها، بعد طلاقها من زياد ثلاث مرات، بما يستحيل معها العودة إليه دون زواجها مرة أخرى.

أحداث مسلسل جميلة

وخلال أحداث مسلسل جميلة، تؤكد نيرمين لصديقتها، أنها تريد العودة لزياد، ولا تخشى من معرفته بزواجها من صديقه لأنه ليس لها شأن بذلك، وأنها مشكورة بشأن إيجاد الحل للعودة إليه، وتقترح عليها صديقتها الحصول على أموال من هشام قبل طلاقها، وتؤكد أنها تخطط لذلك بالفعل.

أزمات جميلة

ويرتبك هشام، عندما يخبره صديقه زياد بشأن زواج طليقته نيرمين وأنه لا يريد معرفة الزوج لأنها لم تعد تهمه من الأساس، ويذهب هشام إلى نيرمين لمعاتبتها، وتؤكد له أنها كانت تريد لزياد أن يعرف أنها لا تريد العودة إليه.