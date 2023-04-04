محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالإدارات المالية بالديوان العام والمديريات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، وذلك لمتابعة سير العمل وانتظامه داخل الإدارات المالية بديوان عام المحافظة وعدد من المديريات، بحضور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ، مع الحضور سير العمل وانتظامه في عدد من الملفات التي تشرف عليها الإدارات المالية بالديوان العام والمديريات، ومعدل إنجاز الأعمال وفقا للمدة الزمنية المقررة للأعمال،

التكامل في منظومة العمل

وأكد محافظ بورسعيد أهمية التكامل والتعاون بين منظومة العمل والإدارات المختصة لإنجاز العمل في الملفات الهامة، لافتا إلى أهمية الالتزام بأسلوب عمل يكفل سرعة ودقة إنجاز العمل، مؤكدا أن الإدارة المالية بالمحافظة تعد من أهم الإدارات وتشرف على العديد من الملفات و المشروعات الهامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد خطوات تنموية على كافة الأصعدة، ولابد من تذليل كافة المعوقات للاستمرار في تنفيذ خطط التنمية.

أهمية الدقة في العمل

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة تحقيق أعلى درجة من الدقة في الأعمال التي تشهدها الإدارات المالية، فضلا عن أهمية و سرعة إنجاز الأعمال وتذليل أي معوقات وتطوير مستوى الأداء، تماشيًا مع التطور الإداري الذي حققته محافظة بورسعيد مؤخرا.