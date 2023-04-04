مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13.. الإخوان تحاول السيطرة على عقول شباب تل شبورة

كشف أحمد رزق، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13، والذي يجسد شخصية المستشار جلال الفارس، عدم تعاطفه مع أحد أبناء القرية، بعد انضمامه إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والسفر خارج البلاد، وذلك رغم عدم انتماء والد هذا الشاب، والذي يجسد دوره الفنان محمد الصاوي، إلى أي انتماء سياسي.

أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13

وظهر محمد الصاوي، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13، وهو يستغيب بالمستشار جلال الفارس، لإنقاذ ابنه، إلا أنه أكد أنّ الموضوع معقد جداً، وليست بتلك السهولة كما يعتقد، خاصة وأن الأمر متعلق بأزمة سياسية، بينما حاول طمأنة الصاوي، وسيبذل قصارى جهده.

وعقب مغادرة محمد رمضان، وجه أحمد رزق حديثه إلى محمود حافظ، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13، قائلاً: «أنا مش متعاطف مع الواد ده خالص.. عشان قرر في يوم ينضم لجماعة الإخوان، ومسك السلاح ووقف في وش البلد كلها.. رغم ان أبوه غلبان ومش إخوان».

وعلى جانب آخر، كشفت نهلة سلامة عن كرهها الشديد لأهالي قرية تل شبورة، وتطمح في إشعال النيران في القرية بأكملها والانتقام من الناس جميعاً، كونها تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية.

وحاول زوجها إيهاب فهمي، الذي يجسد شخصية متطرف في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 13، تهدئتها، حتى لا ينقلب الوضع ده، وعليها انتظار تعليمات الجماعة بالخارج، إلا أنها رفضت ذلك، وقالت له: «إيه يعني لو دخلت مت.. هدخل الجنة.. دول شوية كفرة.. عاوزة انتقم».

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، بجانب الثنائي إيهاب فهمي ونهلة سلامة، كل من روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ودينا وبسمة وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.