مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي تتبرع لمدرسة تل شبورة

قررت روبي، التي تجسد دور الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة، التبرع للمدرسة الموجودة بالقرية، وذلك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10، بعد استيائها الشديد من الأوضاع المأسوية التي وصلت لها المدرسة، ما يُسبب مخاطر على حياة الطلاب.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10.. روبي تتعاون مع عبد المغني

وتبرعت روبي، ضمن أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10، التبرع بعدد من مراوح الأسقف، وكذلك دهان مقاعد الطلاب، وصيانة الحمامات، وشراء العشرات من أجهزة الكمبيوتر، ودهان الحوائط المختلفة؛ الأمر الذي أحدث طفرة كبيرة داخل المدرسة، وفرحة عارمة بين الطلاب.

وتعاون محمود عبد المغني، في مسلسل حضرة العمدة الحلقة 10، مع روبي في حملة الصيانة، إذ وفر للطلاب مجموعة من الفرش والألوان لرسم عدد من الرسومات على جدران المدرسة، وذلك بمُشاركة روبي أيضًا.

وفي المقابل، انفعل أحمد رزق، الذي يجسد دور المستشار جلال الفارس، على محمد محمود عبد العزيز «حافظ» مدير المدرسة، بسبب اكتشاف روبي لحال المدرسة، وقرارها التبرع، إذ أعلن أنه سيتبرع هو الآخر ليظهر أمام روبي أنه في مكانة واحدة منها.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يُشارك في بطولته روبي، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.