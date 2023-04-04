إصابة 3 أشخاص في تصادم دراجتين ناريتين بالشرقية

أصبب 3 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات في حادث تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» على طريق «الزقازيق - بهنباي» بمحافظة الشرقية.

إصابة 3 أشخاص في حادث

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتصادم توك توك وموتوسيكل على طريق «الزقازيق - بهنباي»، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

استقرار حالة مصابي حريق

وفي سياق آخر، أكد مصدر طبي بمستشفى الحسينية المركزي استقرار الحالة الصحية لـ4 مصابين من أسرة واحدة أصيبوا بحروق إثر انفجار أسطوانة غاز داخل قرية الملكين التابعة لمركز الحسينية.

وكان المصابون قد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد نشوب حريق بمنزلهم، وتحرر محضر بالواقعة.