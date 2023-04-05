سياح مرسي علم يشاركون في مائدة إفطار جماعي.. عاشوا أجواء رمضان (صور)

شهدت شواطيء مرسي علم مائدة إفطار جماعي للصائمين، يشاركهم عدد من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة، فى لفتة طيبة تعكس الروح المصرية والأجواء الرمضانية، وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على منصات التواصل المختلفة، مما يساهم في تصدير صورة إيجابية على الأجواء في مصر.

إفطار جماعي للصائمين

ونظمت إدارة أحد المنتجعات السياحية في مرسي علم، مائدة إفطار جماعي للصائمين، وبحضور عدد كبير من السياح الأجانب من رواد الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم، وأبدوا إعجابه بأجواء شهر رمضان على شواطئ مرسى علم.

مائدة إفطار جماعي في مرسى علم

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي والمنظم المائدة الإفطار الجماعي، بأن الفكرة جاءت لكي يشارك المصريون من العاملين بالقطاع السياحي الإفطار معا، في لفتة طيبة تعكس روح الوحدة الوطنية في مصر، إذ تم توجيه الدعوة للجميع من المسلمين والمسحيين من العاملين بالقطاع السياحي في مرسى علم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ عدد من السائحين الأجانب عبروا عن إعجابهم بالروح المصرية، وأصروا على الحضور ومشاركة مائدة إفطار جماعي، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يساهم في تصدير صورة إيجابية للعالم عن السياحة المصرية.