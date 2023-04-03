أكبر مائدة إفطار لأهالي الأقصر بساحة الشيخ مرتضى: تجمع آلاف المحبين (صور)

في مشهد رائع يذكرك بموائد إفطار الصائمين في المسجد النبوي، ترى الآلاف يجلسون بجوار بعضهم في الشوارع، لتناول طعام الإفطار بقرية الزناقطة، في أكبر مائدة إفطار جماعي للصائمين، تنظمها ساحة الشيخ أحمد مرتضى حامد، شمال الأقصر، يشارك فيها كل أهالي القرية.

للعام السادس على التوالي، تنظم ساحة الشيخ مرتضى، أكبر مائدة إفطار تتسع لنحو 5000 آلاف صائم، تعكس مدى ترابط أهل القرية، في جو من الألفة والمودة، يعكس ترابط وتلاحم فئات المجتمع الواحد، لتعم البهجة والسرور على الجميع، في أجواء رمضانية سعيدة، بحضور المحبين للساحة من محافظة الأقصر ومن محافظات الجمهورية، بجانب عدد من المسئولين التنفيذيين، ورؤساء المدن.

يقول كريم حرز الله، أحد منظمي المائدة، إن التجهيز لهذه المائدة يبدأ مع بدء شهر رمضان، «نعقد اجتماعا ويتم توزيع الأدوار بين الشباب، بين تجهيز اللحوم والخضروات والتمور والعصائر، وتجهيز الفرش والأواني والمياه، وغيرها من مسلتزمات المائدة»، مضيفا أن بعد ذلك تبدأ عملية توزيع الدعوات لأهل القرية والقرى المجاورة لتناول طعام الإفطار.

ويشير حرز الله، إلى أن أهالي قرية الزناقطة يشاركون من رجال ونساء وأطفال وشيوخ في تنظيم المائدة، ويتم فتح منازل القرية للمشاركة واستقبال الضيوف من كل حدب وصوب، مشيرا إلى أنه يتطوع في الحدث الكبير أكثر من 400 فرد، يرشدون الناس إلى أماكنهم، ويلبون احتياجات الصائمين من طعام وشراب وغيرها.

يذكر أن ساحة الشيخ «مرتضى» بالأقصر، تنظم حلقات أسبوعية كل أحد وأربعاء، لتعليم الناس أمور دينهم، من بينهم ذوي الهمم من الصم والبكم، حيث يتم تخصيص جزءً من اللقاء الأسبوعي، لشرح ما ورد فيه للصم والبكم وتعليمهم أمور دينهم، والأحاديث والتفسيرات التي وردت في اللقاء العلمي الديني، وذلك من خلال مدرس يشرح لهم بلغة الإشارة.