الأتربة تحاصر طرق الإسماعيلية.. ورفع حالة الطوارئ في المحافظة

شهدت طرق الإسماعيلية، ذروة ظهور الأتربة بشكل كبير على الطرق السريعة والصحراوية، والمحافظة بالكامل، على مدار الساعات القليلة الماضية.

وأثرت على الطرق السريعة والصحراوية كطريق الاسماعيلية القاهرة الصحراوي وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي بشكل كبير، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في كل أنحاء المحافظة.

انتشار سيارات الإسعاف في الإسماعيلية

دفع مرفق إسعاف الإسماعيلبة بسيارات الإسعاف على الطرق السريعة والصحراوية، تحسبا لوقوع أي حوادث، خاصة في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، برفع حالة الطوارئ في كل المراكز والمدن، وربط غرف الطوارئ في المراكز والأحياء بالغرفة المركزية للشبكة الوطنية للطوارئ، تحسبا لوقوع أي طارئ.

الأرصاد الجوية: نشاط للرياح خلال الساعات المقبلة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط كبير للرياح الجنوبية الغربية على كل الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على مدار الساعات المقبلة.

وحذرت الصفحة الرسمية لديوان عام محافظة الإسماعيلية المواطنين، من التواجد أسفل البنايات المتهالكة أو أعمدة الإنارة والأشجار، لعدم تعريض حياتهم للخطر.