سوق الكانتو الحلقة 13.. نجاة «علوان» من محاولة القتل ويوسف يهدد والدة راوية

بدأت أحداث الحلقة 13 من سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، بنجاة «علوان» من محاولة قتله بعد أن اتفقت عائشة مع أحد الفتوات على التخلص منه.

هروب راوية

وضمن أحداث سوق الكانتو الحلقة 13 يهدد يوسف والدة راوية التي تجسد دورها شيرين بأنه يريد أمواله التي أعطاها لها، بعد أن علم بهروب راوية من البنسيون، لكن شيرين تطلب منه مهلة للسداد، ويرفض بدوره إعطاءها المهلة ويصر على أخذ أمواله.

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة، وسط حكايات عن السوق يعود تاريخها لوقت مضى، كما تنشأ بين طه القماش وراوية قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.