مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 على شاشة «دي إم سي»

يعرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض في شهر رمضان 2023، وسط تسارع الأحداث في المسلسل حيث شهدت الحلقة الماضية أحداث مثيرة بعدما كشفت «راوية» التي تقوم بدورها الفنان مي عز الدين لـ«طه القماش» الذي يقوم بدوره الفنان أمير كرارة، عن سر بيعها الدكان الأحمر للمعلم عوض بدلًا من جده حسنين، بسبب انفعالها من اختفائه المفاجئ دون علم أي سبب.

أحداث الحلقة الماضية

كما كشفت الحلقة الماضية من مسلسل سوق الكانتو عن نوايا بعض الشخصيات، خاصة «رشاد» الذي يجسده دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، بعد انفعاله عقب سماع خبر زواج «فاطمة» بالمعلم سعد، وأراد الوصول لها بأي طريقة، ليجد «عيشة» ثراء جبيل، شقيقتها داخل السوق، فناداها وحملها رسالة إلى «فاطمة»، حيث هددها بفضحها حال وافقت على الزواج بغيره.

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13 بعد قليل على شاشة «دي إم سي»

وتٌعرض الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.