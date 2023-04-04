حبس شخصين بتهمة الاتجار في البانجو والحشيش بالإسماعيلية

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في منطقة الإسماعيلية وسيناء الشمالية، القبض على شخصين بحوزتهما كميات كبيرة من البانجو والحشيش، خلال حملات أمنية مكبرة على مدار اليومين الماضيين.

ونفذ ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملتين بمركز ومدينة أبوصوير، ومركز القنطرة غرب ونجحت في ضبط المواد المخدرة داخل منزل أحدهما وفي مخزن سري للمتهم الآخر.

حبس المتهمين

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بحبس المتهمين أربعة أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة علي نشاط واسع وخاصة البانجو والحشيش، فيما استمعت جهات التحقيق لأقوال المتهمين بارتكاب وقائع الاتجار في المخدرات علي نشاط واسع، وواجهتهما بتحريات المباحث الجنائية وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمواد المضبوطة.

وقالت المصادر الأمنية إن المواد المخدرة من مخدر البانجو اكثر من 30 كيلو فيما تم ضبط 10 كيلو من مخدر الحشيش الي جانب سيارة ودراجة نارية يستخدمها المتهمان في ترويج المواد المخدرة.

قانوني: عقوبة قد تصل للمؤبد

وقال محمد حسن محامي إن عقوبة المتهمين قد تصل إلي الحبس لمدة 25 عاما بسبب ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة، المضبوطة بحوزتهما خاصة أنه سبق اتهامهما وحبسهما علي ذمة الاتجار في المواد المخدرة.