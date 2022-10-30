وزارة التموين عن تقديم منحة 2500 جنيه: شائعة وإجراء قانوني ضد المروجين

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد عن تقديم منحة وزارة التموين بقيمة 2500 جنيه للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، موضحة أنه لا يوجد صرف أي منح من الوزارة للمواطنين، باستتثناء الدعم الذي أقرته الحكومة للأسر الأكثر استحقاقا للدعم، وهو من 100 إلى 300 جنيه شهريا تصرف حتى 30 يونيو 2023.

حقيقة تقديم وزارة التموين منحة بقيمة 2500 جنيها

وقال أحمد كمال معاون، وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إن ما يتردد عن تقديم منحة وزارة التموين بقيمة 2500 جنيه هو شائعة، مؤكدا أنها لا صحة لصرف أي منحة من وزارة التموين، محذرا من الانسياق وراء الشائعات وإرسال البيانات الشخصية أو بيانات بطاقة التموين لأي من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تطلب البيانات الشخصية مقابل الحصول على المنحة، قائلا: «لا يوحد في وزارة التموين صرف لأي منحة».

وأضاف «كمال»، في بيان، ردا على انتشار شائعة صرف منحة 2500 جنيه من التموين، «لا صحة لما ينتشر على منصات التواصل الاجتماعي حول تقديم وزارة التموين منحة بقيمة 2500 جنيه لكل المواطنين، حيث إن هذه الأخبار كاذبة».

فيما تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينشر أخبارا كاذبة باسم وزارة التموين أو يساعد في انتشار الشائعات التي تستهدف استغلال بيانات المواطنين بشكل غير مشروع، وخاصة بعض الصفحات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

صرف الدعم الاستثنائي للشهر الثالث

وتستعد وزارة التموين حاليا لصرف الشهر الثالث من قيمة الدعم الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، والبالغ قيمته من 100 إلى 300 جنيه للأسر المستحقة والبالغ عددها 10.5 مليون أسرة والذي بدأ صرفه في سبتمبر الماضي.