مستشار ترامب لـ«الوطن»: المحكمة لا تمتلك دليلا واحدا يدين الرئيس البريء

قال جابريل صوما، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس الاستشاري لدونالد ترامب، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق، كان يتوقع أن المدعي العام في نيويورك يمتلك أدلة تجرمه، ولكن اتضح عكس ذلك.

وأضاف «صوما»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعد انتهاء إجراءات المحاكمة الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: «مدعى عام نيويورك ومحكمة مانهاتن لا يمتلكان أية أدلة تدين ترامب»، موضحا أن الرئيس الأمريكي السابق بريء من جميع التهم الموجهة إليه.

وتابع مستشار ترامب: «المدعي العام زعم أن الشيكات التي حررها ترامب كانت بنية جرم، ومنذ متى والقاضي في المحكمة يستند إلى نية غير مدعومة بالأدلة»، مشيرا إلى أن القاضي إذا كان محايدا سيرفض القضية من الأساس والتي سيتم رفضها خلال المراحل المقبلة.

محكمة مانهاتن ترفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا لـ ترامب

وكانت محكمة مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت مساء اليوم الثلاثاء رفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصلت إلى 34 تهمة رسمية بحسب مدعي العام لمانهاتن.

ويواجه ترامب اتهامات بسبب تقديم رشوة إلى ممثلة أمريكية لإخفاء العلاقة بينه وبينها الذي كان سيؤثر على موقفه في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

ترامب: لا أصدق أن هذا يحدث في أمريكا

وبعدما وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة مانهاتن لمواجهة اتهام جنائي تاريخي، أظهرت مقاطع مصورة دخول ترامب إلى مبنى المحكمة للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، فيما قالت شبكة «سي إن إن» الأمريكية إن الرئيس السابق أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

وعلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على اعتقاله وتوجيه اتهامات جنائية له، بأنه لا يصدق أن هذا يحدث في أمريكا.

وكتب ترامب، اليوم الثلاثاء على شبكته الاجتماعية: «سوف يعتقلوني، لا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث في أمريكا»، وأضاف ترامب للمنشور شعاره السياسي المعروف «ماجا».