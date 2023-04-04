أول تصريح رسمي للرئيس الأمريكي السابق ترامب بعد مغادرته المحكمة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه في حالة معنوية كبيرة، خلال عودته من جلسه محاكمته الأولى في نيويورك إلى مارلاغو بفلوريدا.

وأضاف ترامب عبر البريد الإلكتروني: «أكتب لكم هذا البريد الإلكتروني بينما أعود إلى مارلاغو».

وأضاف ترامب: «بينما نعيش أحلك الساعات في التاريخ الأمريكي يمكنني القول أنه في هذه اللحظة على الأقل أنا في حالة معنوية كبيرة».

محكمة مانهاتن ترفع السرية عن لائحة الاتهام

وكانت محكمة مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، أعلنت رفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصلت إلى 34 تهمة رسمية بحسب مدعي العام لمانهاتن.

ويواجه ترامب اتهامات بسبب تقديم رشوة إلى ممثلة أمريكية لإخفاء العلاقة بينه وبينها الذي كان سيؤثر على موقفه في الانتخابات الأمريكية عام 2016.