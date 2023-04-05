مشاهد لا تنسى من زلزال سوريا وتركيا بعد شهرين على وقوعه

رغم مرور أكثر شهرين على زلزال سوريا وتركيا، الذي وصلت قوته إلى 7.8 على مقياس ريختر، إلا أن هناك عدة مشاهد لا يمكن نسيانها حتى الآن، منها إنقاذ حيوانات، أو رضيع من تحت الأرض، أو إنقاذ أسرة كاملة من تحت الأنقاض.

إنقاذ قطة بعد 49 يوما

أنقذت فرق الإنقاذ قطة بعد 49 يوما من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، وتم تقديم الرعاية الطبية لها، إذ كانت مصابة بالهلع، ووقفت على كتف منقذها فترة طويلة لتطمئن.

رضيع تكتب له الحياة من جديد

تمكنت فرق الإنقاذ في تركيا، من إنقاذ الرضيع حمزة صاحب الـ7 أشهر في ولاية هاتاي، بعد أن مكث تحت الأنقاض 140 ساعة، ولم يكن هو الوحيد، بل تم إنقاذ زوجين مسنين في كهرمان مرعش، قضيا نفس مدة الطفل تحت الأرض.

رقم ساعات غير مسبوق

كانت أكثر المشاهد تأثرا، إنقاذ شخص من تحت الأنقاض بعد مرور أكثر من 296 ساعة، ورصدته كاميرات الصحف والقنوات التركية، لتسليط الضوء على جهود فرق الإنقاذ الموجودة في مكان الحادث.

مشهد حزين ومفرح في الوقت ذاته

كان أكثر مشهد تذكره الجميع، قول طفلة إنها تريد أن تخرج من تحت الأنقاض، لأنها الوحيدة الحية بعد وفاة كل أشقاءها في الزلزال، في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعاطف معه الجميع.