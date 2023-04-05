منة فضالي عن مسلسل جعفر العمدة: أشكر كل النجوم على تعبهم وإحساسهم العالي

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها بردود الأفعال على مسلسل جعفر العمدة، بعد مرور 13 حلقة، إذ تجسد خلاله، دور نرجس إحد زوجات بطل العمل الفنان محمد رمضان.

ونشرت منة فضالي البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليه قائلة: «ألف وحمد وشكر ليك يا رب، جعفر العمدة لليوم 13 أعلى نسبة مشاهدة، ربنا يكرمنا من فضله، مبروك لكل زملائي، مبروك للنجم محمد رمضان اللي بجد من قلبي كنت سعيدة وأنا بشتغل معاك، بشكرك على مجهودك حقيقي».

وأضافت منة فضالي: «شكرا للمخرج اللي تعب بجد وكان بيشتغل من قلبه علشان نقدم عمل عظيم بالشكل ده الأستاذ محمد سامي، وبشكر كل النجوم من الصغير للكبير على تعبكم والإحساس العالي، شكرا ميديا هب الإنتاج العظيم ده.. جعفر العمدة، نرجس، الحمد لله والله أكبر».

مسلسل جعفر العمدة

يشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة بجانب محمد رمضان، مجموعة كبيرة من النجوم، بينهم مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.