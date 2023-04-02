مسلسل سره الباتع الحلقة 11.. انهيار منة فضالي بعد استشهاد زوجها

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 11، الكثير من التطورات على مستوى الحقبتين التي يتناولهما العمل، وهما الحقبة الفرنسية والحالية، ويقدم العمل الفني الشيق المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى.

مسلسل سره الباتع الحلقة 11

أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 11، تضمنت محاولة بحث الفنانة منة فضالي عن زوجها بعدما علمت باستشهاد عدد من الجنود في سيناء على يد جماعة إرهابية، وفي هذه اللحظة تم إذاعة بيان رسمي عبر شاشة التليفزيون، به أسماء الشهداء، وجاء اسم زوجها «نديم» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد صفوت به.

وعندما علمت منة بالنبأ، انهارت في البكاء وحاولت والدتها الوقوف بجانبها، وفي هذه اللحظة وصل شقيقها «حامد» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، واحتضنها في محاولة لتهدئتها، وبعدها تم إقامة الجنازة الخاصة به ولف جثمانه بعلم مصر، وسط حالة كبيرة من الحزن والألم التي سيطرت على أهل القرية، ولكن رفضت منه أن تأخذ عزاء زوجها إلا بعد عودة حقه.

مشاركة عدد كبير من الفنانين في مسلسل سره الباتع

يذكر أنّ مسلسل سره الباتع، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وأحمد فهمي وريم مصطفى وخالد الصاوي وحسين فهمي، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.