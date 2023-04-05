مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. جوني يفكر في إقامة مسرح بالمزاريطة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13 مجموعة أحداث كوميدية، ويعرض المسلسل على قناة on في الساعة 6:15 عقب اذان المغرب مباشرة.

مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13

وتضمنت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 13، تدريب جوني علي التمثيل رغبة في عودته مره أخرى، ليقترح عليه هجرس أن فكرة المسرح الي أٌعجب بها جوني، ليبدأ التفكير في تدشين مسرح لعرض الأعمال الفنية في المزاريطة.

أبطال مسلسل الكبير أوي7

وشارك في مسلسل الكبير أوي 7 عددا من نجوم الكوميديا أبرزهم الفنان أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل.

وضم المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الشرف أبرزهم لورديانا وأيتن عامر وأحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية وعلاء مرسي وأوتاكا والفنانة نور اللبنانية في دور استشارية العلاقات الزوجية وأخيرا الفنان محمد محمود في دور العترة.