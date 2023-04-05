عاجل.. ترامب: دفاعي عن الأمة الأمريكية هي الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على محاكمته التي حدثت أمس، مقدمًا الشكر لأنصاره، مؤكدًا أنه لم يتوقع حدوث ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا: إن الجريمة الوحيدة التي ارتكبها، هي الدفاع عن الأمة الأمريكية ضد من يريدوا تدميرها.

الحزب الديموقراطي كان يتجسس على حملته الانتخابية

أضاف خلال كلمته التي ألقاها من منزله في فلوريدا، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أن الحزب الديموقراطي كان يتجسس على حملته الانتخابية، مؤكدًا أنه تعرض لحملات ومداهمات غير قانونية وغير دستورية لمقر عمله وسكنه، متهمًا المباحث الفيدرالية بالتدخل في عمله، وكذلك الأمور المتعلقة بانتخاب الملايين له عبر الصناديق، مستنكرًا منعه وقتها من الدخول على فيسبوك وتويتر من المباحث الفيدرالية، لمنعه من أن يحكي ما حدث له.

وأشار ترامب، إلى أنه لولا هذه التدخلات، لتغيرت نتيجة الانتخابات الرئاسية بـ17 نقطة، وكان التصويت سيكون في صالحه، معتبرًا أن أمريكا حاليًا تذهب للجحيم، متذكرًا وجود 51 عميلا فيدراليا قاموا بمصادرة الكمبيوتر الخاص بابن الرئيس الحالي جو بايدن، وأن هناك تدخل في الانتخابات الأمريكية بصورة غير مسبوقة.