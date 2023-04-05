عاجل.. ترامب: إدارة جو بايدن تتجه لحرب عالمية ثالثة قد يكون فيها نووي

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، مشيرًا إلى أنهم تركوا خلفهم أسلحة بمليارات الدولارات، وفقدوا أرواح كثيرة، بالإضافة لمن أصيبوا بعاهات مستديمة، معتبرًا ان هذه اللحظات من الأكثر ألمًا في تاريخ الأمة الأمريكية، مؤكدًا أنهم سيسودوا مرة أخرى، لكن بعد 6 أشهر.

حرب عالمية ثالثة تحت قيادة جو بايدن

أضاف خلال كلمته التي ألقاها من منزله في فلوريدا، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، أنه منذ سنوات قليلة، ارتفعت وتيرة الجرائم في المجتمع الأمريكي، لكنهم أثناء إدارته كانت الأمور مختلفة، مشيرًا إلى أنهم يتجهوا لحرب عالمية ثالثة تحت قيادة إدارة جو بايدن، مع احتماليات استخدام أسلحة نووية.

البلاد تواجه أكبر موجة تضخم ضربت البلاد منذ 16 عاما

ولفت ترامب، إلى أن البلاد تواجه أكبر موجة تضخم ضربت البلاد منذ 16 عاما، مشيرًا إلى أنهم يوجهوا الاتهامات لرئيس الولايات المتحدة -قاصدًا نفسه- بدلًا من حل هذه المشكلات.

وأوضح أنه انتخب كرئيس بـ75 مليون صوت، وهو ما لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرًا أن كل ما يحدث معه من أجل منعه من خوض الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن هذا لن يحدث.