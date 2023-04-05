ترامب: المدعي العام الذي يلاحقني مجنون

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن المباحث الفيدرالية تواصلت معه كتابيًا، وطلبت تفتيش مقراته، وفتحوا لها مكاتبه ومقراته بالفعل، لكنه فوجئ بعشرات الضباط يقتحمون مكاتبه ومقراته، واستولوا على جواز السفر الخاص به.

بايدن يرفض تسليم مئات الصناديق

ووصف ترامب خلال كلمته التي ألقاها من منزله في فلوريدا، ونقلتها «القاهرة الإخبارية»، المدعي العام الذي يلاحقه بالمجنون، مشيرًا إلى أن جو بايدن حول صناديق كثيرة من المستندات لمخزن في حي تشاينا وهناك أيضًا مستندات مخزنة في جراج في بنسلفينيا، حيث يركن سياراته الشيفرليه هناك، مؤكدًا أن بايدن يرفض تسليم مئات الصناديق معتبرًا أن هذا تعطيل للعدالة.

الديموقراطيون يسلكون كل الطرق الممكنة للفوز بالانتخابات

أضاف أنه كان يمكن أن يتمسك بالتعديل الرابع في الدستور، لكنه لم يفعل، مشيرًا إلى أنهم يسلكوا كل الطرق الممكنة للفوز بالانتخابات الرئاسية، متهمًا الديموقراطيين بأنهم لم ينظروا لتاريخه الخالي من المخالفات، وأنهم يحاربوه بقانون التخابر الذي تصل عقوبته للموت، مشيرًا إلى أنهم يحاولوا اتهامه بأخذ مستندات لمنزله، مشددًا على أن ذلك فعله كل الرؤساء السابقين.