نجوم الفن يواسون دينا الشربيني بعد وفاة والدها

حرص عدد من الفنانين على مواساة الفنانة دينا الشربيني، والتي أعلنت خلال الساعات الماضية، وفاة والدها، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

نجوم الفن يواسون دينا الشربيني

وفور إعلان دينا الشربيني خبر الوفاة، انهالت تعليقات المواساة من بعض الفنانين، إذ كتبت سوسن بدر عبر صفحتها: «الله يرحمك ويغفرلك ويرزقك الجنة، ويصبر أهله وأحبابه إن شاء الله».

وكتب الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر «إنستجرام»، قائلا: «لا إله إلا الله البقاء لله»، وعلق أحمد زاهر: «البقاء لله والدوام لله إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يصبرك شدي حيلك.. ربنا يرحمه ويغفرله بإذن الله».

وعلقت رنا رئيس: «البقاء لله ربنا يرحمه ويصبر قلبك»، وقالت هند صبري: «البقاء لله حبيبتي ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبركم».

موعد جنازة والد دينا الشربيني

وأعلنت دينا الشربيني منذ ساعات وفاة والدها قائلة: «توفى إلى رحمة الله والدي الحبيب السيد محمد الشربيني، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس».