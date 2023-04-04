ملخص الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو.. وفاة عبد العزيز مخيون وحرق الدكان الأحمر

عُرضت منذ قليل، الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو، بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، وهو من إخراج حسين المنباوي.

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو، العديد من الأحداث أبرزها حرق الدكان الأحمر الموجود في السوق والذي كان يتصارع عليه المعلم شحاتة وهي الشخصية التي يجسدها الفنان ضياء عبد الخالق، وجده القماش.

كما شهدت أيضا الحلقة 13، وفاة حسانين القماش، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان عبد العزيز مخيون، متأثرا بمرضه، بعدما كشف سر الدكان الأحمر لفاطمة في الحلقات السابقة، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة مها نصار، إلى جانب زواجها من المعلم سعد، بعد محاولات باءت بالفشل من رشاد وهي الشخصية التي يجسدها الفنان فتحي عبد الوهاب، خاصة وأنه يعشقها منذ طفولتهما.

سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في إطار تشويقي حول أواخر عشرينات القرن الماضي، إذ تحدث مجموعة من الأحداث بها نشوب معارك بين أمير كرارة وبائع في سوق الكانتو، ليتحول إلى بلطجي ويهتم بجمع الإتاوات من البائعين.

أبطال سوق الكانتو

وضم مسلسل سوق الكانتو نخبة من أبرز النجوم، منهم: أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، ثراء جبيل، مها نصار، عبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.