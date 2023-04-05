يبحث الجمهور المصري والعربي، عن مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، حيث يجذب المسلسل الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، عددًا كبيرًا من المشاهدين ويُعرض حصريًا على فضائية دي إم سي خاصة بعد الأحداث الأخيرة.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023

ومواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT.

ويعرض مسلسل سوق الكانتو حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023

شهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13، أحداثًا متلاحقة ومثيرة بين الأبطال، منها وفاة حسانين القماش، الذي يؤدي دوره الفنان عبد العزيز مخيون، متأثرا بمرضه، بعدما كشف سر الدكان الأحمر لفاطمة في الحلقات السابقة، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة مها نصار، إلى جانب زواجها من المعلم سعد، بعد محاولات باءت بالفشل من رشاد وهي الشخصية التي يجسدها الفنان فتحي عبد الوهاب، خاصة وأنه يعشقها منذ طفولتهما.