موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج.. هل يعود رؤوف لطلقيته؟

توالي الأحداث وحدتها، جعل مشاهدي ومحبي مسلسل مذكرات زوج، في انتظار موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل مذكرات زوج، وما سيحدث فيها بين رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، وشيرين التي تسجد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل مذكرات زوج، مقابلة «رؤوف» لـ«شيرين» طليقته، لأول مرة منذ الطلاق، إثر إصابة ابنه الصغير في حادث، وتحدثا سويا عن افتقادهما لبعضهما.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14

وينتظر الجمهور عرض مسلسل مذكرات زوج الحلقة 14، بعدما نصحت الخادمة شيرين الحلقة الماضية، بمحاولة عملها على كسب طليقها وأبو أولادهما واستعادة العلاقة مرة أخرى، وبالفعل أحضرت بنفسها طعاما يحبه «رؤوف»، بينما كان الأخير في حيرة من أمره، حيث زارته هدى وطلبت منه أن يعودا مرة أخرى.

مواعيد مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي

يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة قناة Cbc في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 ونصف مساء، والإعادة الثانية الساعة 2 ونصف صباحا.

كما يعرض مسلسل مذكرات زوج على شاشة cbc دراما الساعة 11:15 مساء، والإعادة الساعة 5:30 صباحا، ووالإعادة الثانية الساعة 11:45 صباحا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

قصة مسلسل مذكرات زوج، مأخوذة عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادي، ويُعرض في 15 حلقة، وينتهي عرضه في النصف الأول من شهر رمضان المقرر غدا.

المسلسل من بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان.