ملخص الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج.. طارق لطفي يلتقي بطليقته

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، أحداثا غير متوقعة، خاصة على مستوى علاقة يارا- سارة الشامي- ويوسف - عمر الشناوي- اللذين يستعدان لإتمام الزفاف، فلم يتبق أمامهما سوى أسبوع واحد على حفل زفافهما، لكن سرعان ما تتبدل الأحول وتأخذ العلاقة مسار غير متوقع، بعد حديث يوسف مع الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشينج ونصحه بأن يجدد من حياته وحياته خطيبته يارا، قائلاً له: «الزواج قيد اختياري وقت ما تكونش عايزه اخلع».

وضمن ملخص الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، التقى «رؤوف»- طارق لطفي- «شيرين» طليقته لأول مرة منذ إيقاع الطلاق، على إثر إصابة ابنه الصغير في حادث ونقله إلى المستشفى، وتجاذب الطرفان الحديث متطرقين لافتقادهما لبعضهما والحياة سويا، إلا أن الوقت لم يعد مناسبا لهذا الحديث الذي تأخر عن أوانه، وتحدثت ابنه «رؤوف» مع جدتها - هناء الشوربجي- حول عودة والدها إلى منزلهم بعد خروج شقيقها إلى المنزل عقب علاجه، إلا أن الجدة لم تجيب وطالبتها أن تنام مبكرا.

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، الحلقة الـ 13، نصح الدكتور طه عياد خالد الصاوي- يوسف- عمر الشناوي أن يجدد علاقته بخطيبته لا سيما بعد أن انتابه زعر الإقدام على الزواج الذي لم يبق أمامه سوى أسبوع، قائلاً له: «الزواج قيد اختياري وقت ما تكونش عايزة اخلع» لتتغير علاقته بخطيبته «يارا» ويبدأن في مواجه مشاكل، حيث يرفض مقابلها ويعود للحديث مع صديقته القديمة فينشأ خلاف بينه وبين خطيبته.

ونصحت الخادمة «شيرين» عائشة بن أحمد أن تحسن علاقتها بـ«رؤوف» وتحاول كسبه واستعادة العلاقة مرة أخري، بينما هي لم تستجب ظاهريا لكنها أحضرت بنفسها طعام يحبه «رؤوف»، وانتهت الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج اليوم، بحيرة «رؤوف» - طارق لطفي وتجاذب في علاقته بطليقته «شيرين» وعلاقته العاطفية بـ«هدى» جيهان الشماشرجي، حيث زارته هدى وطلبت منه أن يعودا في علاقتهما العاطفية، بينما هو لم يرد.

وفى نفس التوقيت كانت سبقتها «شيرين» لزيارة «رؤوف» في محاولة منها لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد أن أخدت معها طعاما يحبه وجهزته بنفسها وملابس جديدة، أما رؤوف فقد حكى لصديقه ياسر- أنه يحن للعودة لشيرين لكنه يفضل حريته ومستمتع بعد الالتزامات.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.