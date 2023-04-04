مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. يوسف ويارا يفسخان خطبتهما قبل الزواج بأسبوع

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، أحداث غير متوقعة، خاصة على مستوى علاقة يارا- سارة الشامي، ويوسف - عمر الشناوي، اللذان يستعدان لإتمام الزفاف، فلم يتبقّ أمامها سوى أسبوع واحد على الفرح، لكن سرعان ما تتبدل الأحول، وتأخذ العلاقة مسار غير متوقع.

وخلال الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، انتاب يوسف شعور باللقلق من الزواج وروتينه وتقييد حريته فتحدث مع الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشينج ونصحه بأن يجدد من حياته وحياته خطيبته يارا قائلاً له: «الزواج قيد اختياري وقت ما تكونش عايزه اخلع»، وعلى ما يبدو أن أفكار خبير اللايف كوتشينج لاقت قبولاً لديه ففكر فى التهرب من العلاقةورفض الرد على مكالمات يارا، وبدوره كشفته يتحدث في كافيه مع صديقته القديمة، وهو ما دفع أن تفشخ علاقتها به قبل أسبوع من الزفاف.

كانت علاقة يوسف ويارا في مسلسل مذكرات زوج، قد اتخذت تطورات عديدة، حيث بدأت بكونهما أصدقاءن تم تطورت لاربتاط عاطفي، بينما كانت يارا لا تفضل الزواج بسبب مشاكله المتعدده وأهما الخيانة، إلا أنها بالإلحاح مرارًا وتكرارا من يوسف، وافقت على أن تكون العلاقة رسمية وتتحول لخطوبة ثم زواج رسمي، لكن لم يكتب لها الاستمرار وحدث ما توقعت ووجدت يوسف يخونها مع فتاة كانت تجمعه بها علاقة في وقت سابق، وهو ما دفعها أن تقول له: «أنت لقيتني مضمونة في إيدك فعملت كده».

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.