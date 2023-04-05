مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. مصير علاقة «رؤوف وشيربن» بعد تدخل «هدى»

شهد مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، أحداث مثيرة، حيث التقى «رؤوف»- طارق لطفي- «شيرين» طليقته، لأول مرة منذ إيقاع الطلاق، إثر إصابة ابنه الصغير في حادث ونقله إلى المستشفى، وتجاذب الطرفان الحديث، متطرقان لافتقادهما لبعضهما والحياة سويا، إلا أن الوقت لم يعد مناسبا لهذا الحديث الذي تأخر عن أوانه.

وضمن الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، نصحت الخادمة «شيرين» عائشة بن أحمد أن تحسن علاقتها بـ«رؤوف»، وتحاول كسبه واستعادة العلاقة مرة أخرى، بينما هي لم تستجب ظاهريا لكنها أحضرت بنفسها طعام يحبه «رؤوف»، بينما كان الأخير في حيرة من أمره، حيث زارته هدى وطلبت منه أن يعودا في علاقتهما العاطفية.

وعلى مستوى علاقة يارا- سارة الشامي- ويوسف - عمر الشناوي- الذان يستعدان لإتمام الزفاف، فلم يتبقى أمامها سوى أسبوع واحد على الفرح، لكن سرعان ما تتبدل الأحوال، وتأخذ العلاقة مسار غير متوقع، بعد حديث يوسف مع الدكتور طه عياد خبير اللايف كوتشينج، ونصحه بأن يجدد من حياته، وحياة خطيبته يارا، قائلا: «الزواج قيد اختياري وقت ما تكونش عايزه اخلع».

وضمن أحداث مسلسل مذكرات زوج، حاول كل من «نجيبة»- سماء إبراهيم- وزوجها المنفصلة عنه في المنزل «طه» - خالد الصاوي- تحسين العلاقة بينهما، وبعد أن تتبعا أخبار بعضهما، اتفقا على أن يعيشا سويا زوجين سعداء، وألا يتدخل أحدهما في خصوصيات الآخر، وفقا لكتاب قواعد الحياة الجميلة الأربعين، وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، يجهز «سيف» لإتمام خطوبته.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.