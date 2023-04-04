مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13.. رؤوف بين صراع العودة لـ هدى وشيرين

انتهت الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج اليوم، بحيرة «رؤوف» - طارق لطفي وتجاذب في علاقته بطليقته «شيرين» وعلاقته العاطفية بـ«هدى» جيهان الشماشرجي، حيث زارته هدى وطلبت منه أن يعودا في علاقتهما العاطفية، بينما هو لم يرد.

الحلقة الـ 13 من مسلسل مذكرات زوج

وفى نفس التوقيت كانت سبقتها «شيرين» لزيارة «رؤوف» في محاولة منها لإصلاح ما يمكن إصلاحه بعد أن أخدت معها طعاما يحبه وجهزته بنفسها وملابس جديدة، أما رؤوف فقد حكى لصديقه ياسر- أنه يحن للعودة لشيرين لكنه يفضل حريته ومستمتع بعد الالتزامات.

أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة الـ 13

وتضمن مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13، تحسين العلاقة بين «نجيبة»- سماء إبراهيم وزوجها المنفصلة عنه في المنزل «طه» - خالد الصاوي، وبعد أن تتيعا أخبار بعضها، اتفقا على أن يعيشا سويا زوجين سعداء وألا يتدخل أحدهما في خصوصيات الآخر وفقا لكتاب قواعد الحياة الجميلة الأربعين، وعلى صعيد آخر من أحداث الحلقة 13 من مسلسل مذكرات زوج، يجهز «سيف» لإتمام خطوبته.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مسلسل درامي اجتماعي مناسب لجميع أفراد الأسرة، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط، ويُذاع يوميًا عبر شبكة قنوات cbc.

أبطال مسلسل مذكرات زوج

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عدد من النجوم إذ يؤدي دور البطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.