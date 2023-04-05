موعد عرض الحلقة 15 مسلسل سره الباتع.. «صفعة» على وجه صافية بسبب الشيخ إيهاب

يبحث كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، عن موعد عرض الحلقة 15، بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الرابعة عشر، وتصاعد الأحداث بين حنان مطاوع وعايدة رياض، ما يدفع الأخيرة لضرب الأولى على وجهها.

موعد عرض الحلقة 15 مسلسل سره الباتع

وموعد عرض الحلقة 15 مسلسل سره الباتع يأتي الساعة 6:15 مساء على شاشة قناة drama on، والإعادة الساعة 3:15 مساء، والساعة 9:15 صباحا، ويمكن متابعة قناة on drama عبر التردد الآتي عبرالتردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

وموعد عرض الحلقة 15 مسلسل سره الباتع يستكمل الأحداث المثيرة التي وصلت إليها الحلقة الرابعة عشر، بعد ذهاب الشيخ إيهاب الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبدالعزيز، إلى منزل الشيخ سليم والد صافية الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، لمقابلة عايدة رياض والدة صافية والبحث عن طريقة لمساعدة الشيخ سليم بها.

أحداث من سره الباتع

وموعد عرض الحلقة 15 مسلسل سره الباتع يكشف عن رد فعل صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، بعد صفع والدتها لها التي تلعب دورها الفنانة عايدة رياض، بعد غضب صافية من مجيئ الشيخ إيهاب إليهم.