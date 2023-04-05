مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 تهم كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض خلال السباق الرمضاني لعام 2023، وهو أحد إنتاجات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعتبر عودة للأعمال التاريخية مرة أخرى، ويشارك في المسلسل أكثر من 60 ممثل وممثلة.

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023

مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة في رمضان 2023 في الساعة 12 صباحا، والإعادة في تمام الساعة 8 صباحا، وتضم قناة الحياة مجموعة متنوعة من أبرز مسلسلات رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سره الباتع كثير من الأحداث المتصاعدة بين صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع ووالدتها التي تجسد دورها الفنانة عايدة رياض بسبب علاقة حامد وصافية، ويكشف مواعيد مسلسل سره الباتع على قناة الحياة بقية الأحداث.

أحداث من مسلسل سره الباتع

وذهب الشيخ إيهاب الذي يجسد دوره الفنان أحمد عبد العزيز إلى منزل الشيخ سليم الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي، لكي يتحدث مع زوجته عن كيف سيساعدون الشيخ سليم بعدما ألقى الفرنسيون القبض عليه، وأمروا بإعدامه في حال عدم تسليم حامد نفسه.