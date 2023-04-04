ملخص الحلقة 14 مسلسل سره الباتع.. عايدة رياض تصفع حنان مطاوع على وجهها

كشف ملخص الحلقة 14 مسلسل سره الباتع، الذي يقدمه المخرج خالد يوسف لأول مرة في عالم الدراما، وذلك عبر شاشة قناة on drama عن كثير من التطورات.

ملخص الحلقة 14 مسلسل سره الباتع

وتضمن ملخص الحلقة 14 مسلسل سره الباتع، ذهاب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز إلى منزل الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي وقابل زوجته الفنانة عايدة رياض؛ لكى يحدثها عن كيف سيساعدون الشيخ سليم في الإفراج عنه بعدما ألقى الفرنسيون القبض عليه وقرروا إعدامه، أو لم يسلم حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني نفسه .

ولكن في هذه اللحظة ظهرت صافية ابنة الشيخ سليم والتي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع، وانفعلت على الشيخ شهاب وطردته من المنزل وهو الأمر الذي جعل والدتها تتدخل وتصفعها على وجهها وأقسمت أنها لن تسمح بزواجها من «حامد».