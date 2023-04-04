مسلسل سره الباتع الحلقة 14.. صافية تهدد ناجي بسكين لرؤية حامد

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 14وذلك عبر شاشة قناة on drama، وكشفت عن التطورات الخاصة بالحقبة الزمنية الخاصة بالحملة الفرنسية، وبحث الفرنسيين عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني.

مسلسل سره الباتع الحلقة 14

حيث أن مسلسل سره الباتع الحلقة 14تضمن ظهور المنادى الخاص بالقرية وهو يعلن عن خبر إعدام الشيخ سليم شيخ البلد والذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي بعد صلاة الظهر، وبمجرد أن سمعت زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض انفعلت عليه وضربته.

وبعدها ذهبت صافية إلى ناجي الذي يجسد شخصيته الفنان ميدو عادل وهددته بسكين أن يساعدها في الذهاب إلى حامد ووافق بالفعل.

سارة توصل الدرويش

وبعدها عادت الأحداث مجددًا إلى الحقبة الزمنية الحالية ومغادرة سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى لمنزل حامد، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي، وفي طريقها وجدت الدرويش الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان، وأخذته في سيارتها لتوصيله وخلال الطريق تحدثت سارة معه عن السلطان حامد.