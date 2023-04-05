مسلسل سره الباتع الحلقة 15.. عايدة رياض تصفع صافية

أقبل جمهور مسلسل سره الباتع الحلقة 15 على المشاهدة بشغف كبير، بعد الأحداث الساخنة التي كشفت عنها الحلقة الرابعة عشر، الذي يعرض على شاشة قنوات أون، وشاشة قنوات الحياة خلال السباق الرمضاني 2023، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، الحقبة الفرنسية والحقبة الحالية.

مسلسل سره الباتع الحلقة 15

ومسلسل سره الباتع الحلقة 15 يستكمل أحداثه بعد قيام والدة صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض بصفع ابنتها بسبب رفض صافية التضحية بحامد لإنقاذ أبيها، عملا منها بوصيته التي قالها لها عندما التقت به بأمر من الجنرال الفرنسي.

وذهب الشيخ إيهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز إلى منزل الشيخ سليم، الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي، وقابل زوجته، وتحدث معها عن إيجاد حل لمساعدة الشيخ سليم، بعد إلقاء الفرنسيين القبض عليه، والتهديد بإعدامه.

أحداث مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن قصة للأديب يوسف إدريس تحمل الاسم ذاته، ويقدمه على شاشة التلفزيون المخرج خالد يوسف في التجربة الإخراجية الدرامية الأولى له.